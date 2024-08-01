Сгорели 800 миллионов: СКР возбудил уголовное дело в связи с пожаром школы в станице Тбилисской на Кубани

Сгорели 800 миллионов: СКР возбудил уголовное дело в связи с пожаром школы в станице Тбилисской на КубаниКропоткинским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повреждении чужого имущества по неосторожности (ст.
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