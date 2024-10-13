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На Украине мужчинам отвели 72 часа на то, чтобы забрать повестку

На Украине мужчинам отвели 72 часа на то, чтобы забрать повестку

Украинские власти прировняли период хранения повестки на почте, присланной территориальным центром комплектования, то есть военкоматом, к судебной повестке – это означает, что у военнообязанных есть 72 часа, чтобы забрать ее из почтового отделения, в противном случае придется платить штраф.

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