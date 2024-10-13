На Украине мужчинам отвели 72 часа на то, чтобы забрать повестку

Украинские власти прировняли период хранения повестки на почте, присланной территориальным центром комплектования, то есть военкоматом, к судебной повестке – это означает, что у военнообязанных есть 72 часа, чтобы забрать ее из почтового отделения, в противном случае придется платить штраф.