На Украине мужчинам отвели 72 часа на то, чтобы забрать повестку

Украинские власти прировняли период хранения повестки на почте, присланной территориальным центром комплектования, то есть военкоматом, к судебной повестке – это означает, что у военнообязанных есть 72 часа, чтобы забрать ее из почтового отделения, в противном случае придется платить штраф.
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