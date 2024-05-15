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Петербург разберется с чудаками на электросамокатах

Петербург разберется с чудаками на электросамокатах

Петербург наигрался в самокаты, захлебнувшись в статистике травматизма. Теперь власти прогонят СИМ с узких тротуаров и заставят компании кикшеринга платить в городской бюджет адекватные и соразмерные налоги.

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