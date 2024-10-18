В Могилевской области горели магазин и бытовка.

Два пожара произошло за сутки в Могилевской области - в Бобруйске и Круглянском районе.Вчера, 15 октября, в деревне Ольшаники-2 Круглянского района около 22:00 проезжающие автомобилисты увидели дымящуюся кровлю магазина и незамедлительно набрали 101.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии