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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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В Могилевской области горели магазин и бытовка.

В Могилевской области горели магазин и бытовка.

Два пожара произошло за сутки в Могилевской области - в Бобруйске и Круглянском районе.Вчера, 15 октября, в деревне Ольшаники-2 Круглянского района около 22:00 проезжающие автомобилисты увидели дымящуюся кровлю магазина и незамедлительно набрали 101.

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