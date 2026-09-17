Выстрелы в миротворца: за что израильтяне убили племянника короля Швеции

17 сентября 1948 года, через четыре месяца после провозглашения государства Израиль, в Иерусалиме был застрелен граф Фольке Бернадот — племянник тогдашнего шведского короля, крестный отец нынешнего монарха и высокопоставленный чиновник ООН.
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