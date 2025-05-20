Кризис авторынка: россияне вместо новых авто предпочитают 10-летние иномарки

Российские автомобилисты массово переключились на подержанные иномарки. Согласно данным аналитиков, в апреле 2025 году наибольшим спросом пользуются автомобили возрастом 10–15 лет, при этом средний чек по автокредиту достиг 1,1 млн рублей под 26,7 % годовых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии