Внесены изменения в правила благоустройства и содержания населенных пунктов. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 16 мая 2025 года №267, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.
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