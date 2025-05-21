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Внесены изменения в правила благоустройства и содержания населенных пунктов.

Внесены изменения в правила благоустройства и содержания населенных пунктов.

Внесены изменения в правила благоустройства и содержания населенных пунктов. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 16 мая 2025 года №267, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

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