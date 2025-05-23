Прогноз погоды в Крыму на 23 мая ☀️ В Симферополе +28 и ясно В Севастополе +23 и ясно В Евпатории +23 и ясно В Черноморском +23 и ясно В Джанкое +24 и ясно В Ялте +21 и ясно В Алуште +22 и ясно В Керчи +23 и ясно В Армянске +24 и ясно В Красноперекопске +25 и ясно В Бахчисарае +26 и ясно В Феодосии +20 и ясно В Судаке +21 и ясно 📲 Присылайте в редакцию «Крым 24» истории, а также снятые в своих городах и районах материалы: @tvk24_bot ✅ По поводу рекламы пишите: @reklamak24_bot тест тест.