Спорт Уик-Энд

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Юрий БЕЛОУС: Победа была «Динамо» по зубам. «Зенит» просел после ухода Вендела и Малкома, стал играть блекло, огрызаясь лишь изредка

Юрий БЕЛОУС: Победа была «Динамо» по зубам. «Зенит» просел после ухода Вендела и Малкома, стал играть блекло, огрызаясь лишь изредка

Известный футбольный функционер, экс-гендиректор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус поделился со «Спорт уик-эндом» впечатлениями о вчерашнем матче лидеров чемпионата - «Динамо» и «Зенита».

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