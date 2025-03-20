Счет пошел на триллионы...

Растут суммы прокурорских конфискаций и ущерба от телефонных махинаций На годовой коллегии надзорного ведомства генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что по искам его подчиненных в доход государства обращено имущество, оцениваемое почти в 2,4 трлн руб.