Счет пошел на триллионы...

Растут суммы прокурорских конфискаций и ущерба от телефонных махинаций На годовой коллегии надзорного ведомства генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что по искам его подчиненных в доход государства обращено имущество, оцениваемое почти в 2,4 трлн руб.
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