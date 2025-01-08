Моуринью – фаворит на смену Дайчу в «Эвертоне» по версии букмекеров

Жозе Моуринью стал фаворитом на пост главного тренера «Эвертона» по версии букмекеров. БК BetVictor дает коэффициент 1.
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