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Депутат Колунов: сбор краснокнижных ягод может обернуться тюремным сроком

Депутат Колунов: сбор краснокнижных ягод может обернуться тюремным сроком

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия») напомнил о серьёзной ответственности за сбор редких ягод, занесённых в Красную книгу, таких как костяника и княженика.

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