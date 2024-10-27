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Царьград

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Атлантические течения на грани коллапса: Что это значит для мира?

Атлантические течения на грани коллапса: Что это значит для мира?

Коллапс ключевых течений Атлантического океана неминуемо приведёт к катастрофе. С таким предупреждением 44 ведущих климатолога мира обратились к лидерам стран Северной Европы.

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