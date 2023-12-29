История поединка между прославленным рыцарем Пьером Терраем, сеньором де Баярдом и сеньором Алонсо де Сото-Майором

В конце XV – начале XVI века, в эпоху, непосредственно предшествующую появлению дуэлей, в моду вошли пешие турнирные бои, на которых зачастую использовалось совершенно не рыцарское оружие – алебарды, двуручные мечи, кинжалы и пики.
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