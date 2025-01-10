ЕС призывает авиакомпании избегать полетов над Самарой

САМАРА, 10 января, ФедералПресс. Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) опубликовало свежие рекомендации для западных авиакомпаний, нацеленные на обеспечение безопасности для самолетов, и призвало избегать неба над Россией.
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