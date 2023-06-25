Слово и дело

9 420 подписчиков

InfoBrics: геополитические амбиции Польши спровоцировали опасный раскол в НАТО

InfoBrics: геополитические амбиции Польши спровоцировали опасный раскол в НАТО

Североатлантический альянс переживает серьезный внутренний кризис, так как Польша развернула масштабную антигерманскую кампанию, сообщает исследователь международных конфликтов Уриэль Араужо.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх