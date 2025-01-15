Что случилось за ночь? Главное к этому часу 15 января:На Украине громко! Этой ночью ВС России нанесли несколько ударов «Геранями» и крылатыми ракетами«Зайцев, где миллиард?» Над волонтерами, убирающими мазут на Черном море, посмеялись чиновникиВ Петрозаводске огромная глыба из льда и снега убила женщинуНа украинском Т.