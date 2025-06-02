Когда рабочий день не задался с самого утра

В знаменитом мюнхенском пивном заведении "Хофбройхаус" произошел инцидент: официант, работающий там, умудрился разбить сразу десять пивных кружек и попытался переложить вину на прибывшего медика скорой помощи.
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