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Зеленский выдал большую тайну. Но вместо извинений начал ругаться

Зеленский выдал большую тайну. Но вместо извинений начал ругаться

Президент Южной Кореи пригрозил Украине мерами в случае отсутствия извинений. "Это вопрос достоинства граждан и государства Республика Корея", - подчеркнул южнокорейский лидер.

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