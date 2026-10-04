Зеленский выдал большую тайну. Но вместо извинений начал ругаться

Президент Южной Кореи пригрозил Украине мерами в случае отсутствия извинений. "Это вопрос достоинства граждан и государства Республика Корея", - подчеркнул южнокорейский лидер.
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