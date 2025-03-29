ВРЕМЯ ПЕРВЫХ.

22 февраля 2025 года хореографический коллектив ´Карусель´ (педагог дополнительного образования Линкевич Елизавета Руслановна) государственного учреждения образования ´Центр дополнительного образования детей и молодёжи ´Росквит´ г.
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