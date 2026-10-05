РБК СТИЛЬ
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РБК СТИЛЬ

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Вишлист: сыворотка нового поколения Double Serum Eye от Clarins

Вишлист: сыворотка нового поколения Double Serum Eye от Clarins

Толщина кожи вокруг глаз вместе с дермой составляет примерно 0,3–0,5 мм — это в несколько раз меньше, чем на других участках лица (1,5–2 мм).

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