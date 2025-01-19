В Находке при лобовом столкновении авто пострадали пять человек

В Приморском крае произошло ДТП, в котором пострадали двое несовершеннолетних. Это случилось в районе Рыбного порта, на месте работает полиция Находки, бригада скорой медицинской помощи и следственно-оперативная группа отдела полиции.
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