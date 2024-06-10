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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Необычная команда борется с нацистами в трейлере стелс-стратегии Sumerians Six На ...

Необычная команда борется с нацистами в трейлере стелс-стратегии Sumerians Six На ...

Необычная команда борется с нацистами в трейлере стелс-стратегии Sumerians SixНа выставке PC Gaming Show издатель Devolver Digital анонсировал Sumerians Six – стелс-стратегию, в которой, похоже, смешались история и фэнтези, с врагами-нацистами (действие происходит в альтернативной версии Второй мировой войны) и медведями-оборотнями в качестве союзников.

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