Необычная команда борется с нацистами в трейлере стелс-стратегии Sumerians Six На ...

Необычная команда борется с нацистами в трейлере стелс-стратегии Sumerians SixНа выставке PC Gaming Show издатель Devolver Digital анонсировал Sumerians Six – стелс-стратегию, в которой, похоже, смешались история и фэнтези, с врагами-нацистами (действие происходит в альтернативной версии Второй мировой войны) и медведями-оборотнями в качестве союзников.