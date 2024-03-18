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«Свобода навигации ограничена». Генсек НАТО признал, что альянс помогает ВСУ атаковать Черноморский флот

«Свобода навигации ограничена». Генсек НАТО признал, что альянс помогает ВСУ атаковать Черноморский флот

НАТО вносит вклад в ущерб российскому флоту в Черном море, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе рабочего визита в Тбилиси, признав тем самым помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) в атаке на корабли.

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