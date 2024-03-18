«Свобода навигации ограничена». Генсек НАТО признал, что альянс помогает ВСУ атаковать Черноморский флот

НАТО вносит вклад в ущерб российскому флоту в Черном море, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе рабочего визита в Тбилиси, признав тем самым помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) в атаке на корабли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии