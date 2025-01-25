Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Странная черная область поглотила 44 000 км Сахары и видна из космоса: что породило эту тень?

Странная черная область поглотила 44 000 км Сахары и видна из космоса: что породило эту тень?

Черная тень, словно выжженный временем след, покрывает около 17 тысяч квадратных миль в сердце Сахары.

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