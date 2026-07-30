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Жизнь на освобожденных территориях 30 июля (обновляется)

Жизнь на освобожденных территориях 30 июля (обновляется)

Источник фото: Telegram-канал «Сыны Отечества» 11:30 Офицеры Следственного комитета навестили ветерана и бывшую узницу концлагеря, проживающую в Каланчаке Сотрудники СУ СК России по Херсонской области передали 83-летней Тамаре Гришук продукты питания, воду и средства гигиены.

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