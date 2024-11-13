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Китай

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Си Цзиньпин отбыл из Пекина для участия в неформальной встрече руководителей АТЭС и совершения государственного визита в Перу

Пекин, 13 ноября /Синьхуа/ -- По приглашению президента Республики Перу Дины Эрсилии Болуарте Сегарры председатель КНР Си Цзиньпин, отбыв в среду из Пекина, примет участие в 31-й неформальной встрече руководителей Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества /АТЭС/ в Лиме, а также будет находиться в Перу с государственным визитом.

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