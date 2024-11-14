Популярный в России Zeekr могут объединить с Lynk & Co

Оба бренда входят в китайский холдинг Geely. Как сообщает CarNewsChina со ссылкой на Economic Daily, Geely намеревается объединить эти два суббренда — Zeekr приобретет контрольный пакет акций Lynk & Co, чтобы усилить фокус внимания на автомобилях на новых источниках энергии (NEV).