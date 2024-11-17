Орнитолог предупреждает: зомби-дроны из чучел птиц угрожают экосистеме Ирэн ОрлонскаяВ мире дронов регулярно появляются новые технологии и идеи, которые порой удивляют своим подходом к использованию материалов.
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