Подробности инцидента сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. По предварительным данным, ЧП произошло сегодня, 18 октября 2026 года — около 7 часов утра на железнодорожных путях необщего пользования, которые примыкают к станции Мошково Западно‑Сибирской железной дороги.