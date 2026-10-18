Подробности инцидента сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. По предварительным данным, ЧП произошло сегодня, 18 октября 2026 года — около 7 часов утра на железнодорожных путях необщего пользования, которые примыкают к станции Мошково Западно‑Сибирской железной дороги.
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