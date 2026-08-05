Журналист Ходоровский назвал причину успеха спортсменов из РФ в зимнем плавании

Спортивный журналист Борис Ходоровский в беседе с 360.ru оценил выступление сборной России на старте Кубка мира по зимнему плаванию в Аргентине, где российские спортсмены выиграли все четыре дисциплины первого соревновательного дня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии