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Журналист Ходоровский назвал причину успеха спортсменов из РФ в зимнем плавании

Журналист Ходоровский назвал причину успеха спортсменов из РФ в зимнем плавании

Спортивный журналист Борис Ходоровский в беседе с 360.ru оценил выступление сборной России на старте Кубка мира по зимнему плаванию в Аргентине, где российские спортсмены выиграли все четыре дисциплины первого соревновательного дня.

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