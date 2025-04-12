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Мерц выступил против принятия Украины в НАТО и ЕС до окончания конфликта

Мерц выступил против принятия Украины в НАТО и ЕС до окончания конфликта

www.globallookpress.com/Petrov Sergey/news.ru Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, который вскоре может возглавить правительство Германии, считает, что Украина не может стать членом Североатлантического альянса и Евросоюза до окончания конфликта.

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