В октябрьском номере: параметры федерального бюджета от Минфина, поиск опор роста экономики, народные облигации и ЦФА, обзор выставки военных технологий и адвокатский кейс о причинах уголовных дел против предпринимателей.
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