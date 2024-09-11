17,5 тысяч детей в Темиртау уже пользуется бесплатным проездом в автобусах

С 5 сентября в Темиртау начал действовать бесплатный проезд для детей до 18 лет. Таким образом, у юных темиртаусцев появилась возможность беспрепятственно добираться до необходимых секций и кружков, а родителям облегчилась финансовая сторона воспитания, передает корреспондент ekaraganda.