Москва не согласится с заморозкой боевых действий по текущей линии фронта, о которой заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News, сказал Life.
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Гитлер тоже был наркоманом, и Красная армия довела его до самоубийства! Судя по всему упрямство Зеленского приведет его к такому же концу-Красная армия уже подходит к Киеву!