Пушков дал прогноз, какой шаг США может навредить поддержке Украины

США может нанести большой ущерб поддержке Украины западной общественностью, если в связи с обострением палестино-израильского конфликта Вашингтон развяжет войну с Ираном, к чему призывает ряд американских политиков.
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