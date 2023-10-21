Глава Еврокомиссии опять пообещала «победу» Украины над Россией благодаря западной помощи

События на Ближнем Востоке, которые в последние недели вышли на первое место в новостных сводках, поставили под вопрос дальнейшую возможность Запада оказывать военную и финансовую помощь Украине в прежних объемах.
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