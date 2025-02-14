"Единая Россия" создаст рейтинг качества образования вузов и колледжей

Владимир Якушев предложил организовать широкую дискуссию по Стратегии развития образования. "Единая Россия" провела заседание профильной комиссии, на которой члены партии и эксперты обсудили разработку в РФ новой Стратегии развития образования.
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