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В Челябинске с рельсов сошли два вагона

В Челябинске с рельсов сошли два вагона

В Челябинске следователи выясняют обстоятельства железнодорожного инцидента. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления СКР на транспорте, инцидент произошел в ночь на пятницу, 27 октября.

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