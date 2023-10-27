В Челябинске с рельсов сошли два вагона

В Челябинске следователи выясняют обстоятельства железнодорожного инцидента. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления СКР на транспорте, инцидент произошел в ночь на пятницу, 27 октября.
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