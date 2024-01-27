Голицына: решить проблему медленной работы смартфона может очистка памяти

Любой смартфон со временем может начать медленнее работать, и частичным решением этой проблемы может быть закрытие приложений, работающих в фоновом режиме, очистка памяти и регулярные обновления, сообщила руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.
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