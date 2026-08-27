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"Хочет 25% от дохода". Стали известны требования экс-возлюбленной Данилы Козловского, которая судится с ним из-за алиментов на дочь

"Хочет 25% от дохода". Стали известны требования экс-возлюбленной Данилы Козловского, которая судится с ним из-за алиментов на дочь

Стали известны требования бывшей возлюбленной Данилы Козловского, актрисы Ольги Зуевой, которая судится с ним из-за алиментов на их шестилетнюю дочь Оду Валентину.

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