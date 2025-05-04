16 миллионов долларов против мусорной горы: cтартап Glacier использует искусственный интеллект, чтобы спасти планету от тонны мусора

Стартап Glacier из Сан-Франциско привлёк $16 миллионов в рамках раунда финансирования серии A. Как сообщает TechCrunch, эти средства пойдут на ускорение внедрения роботов-переработчиков отходов, работающих на основе искусственного интеллекта, по всей территории США.