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Китайцы первыми придумали это: почему их кухонные полотенца гораздо дольше остаются свежими

Китайцы первыми придумали это: почему их кухонные полотенца гораздо дольше остаются свежими

Кухонное полотенце в Китае – эталон чистоты. Даже после нескольких часов приготовления пищи оно остается свежим и мягким, тогда как на других кухнях тот же предмет быстро становится серым, грубеет и пропитывается стойкими запахами.

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