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В Совфеде разработали проект закона о «белых хакерах»

В Совфеде разработали проект закона о «белых хакерах»

В Совете Федерации разработали законопроект о «белых хакерах», призванный урегулировать отношения в сфере деятельности по поиску уязвимостей и оценке уровня защищенности объектов информационной инфраструктуры РФ.

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