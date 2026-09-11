БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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На фоне ударов по танкерам в Ормузе цена на нефть приближается к 100 долларам

На фоне ударов по танкерам в Ормузе цена на нефть приближается к 100 долларам

Напряжённость в Ормузском проливе достигла критической точки. В ответ на американские удары по трём иранским нефтяным танкерам, один из которых находился у ключевого экспортного острова Харк, Корпус стражей исламской революции предпринял ответные атаки.

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