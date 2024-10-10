Стелу погибшим участникам СВО открыли в Новосибирске

В центре мемориала расположены две черные стелы, соединенные литым колоколом из бронзы: на правой изображен барельеф солдата российской армии в боевой экипировке, на левой – нанесен лик Георгия Победоносца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии