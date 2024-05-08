В Греции заявили о расколе европейского фронта против Путина

Фронт Европы против президента России Владимира Путина «разорван» — несколько послов стран Евросоюза присутствовали на инаугурации российского президента вопреки «единой» линии ЕС, пишет газета «Эстия» в статье на первой полосе, особо обратив внимание на то, что Франция была представлена послом, несмотря на резкую антироссийскую риторику французского лидера.
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