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Русская весна

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В Греции заявили о расколе европейского фронта против Путина

В Греции заявили о расколе европейского фронта против Путина

Фронт Европы против президента России Владимира Путина «разорван» — несколько послов стран Евросоюза присутствовали на инаугурации российского президента вопреки «единой» линии ЕС, пишет газета «Эстия» в статье на первой полосе, особо обратив внимание на то, что Франция была представлена послом, несмотря на резкую антироссийскую риторику французского лидера.

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