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Рабочие Renault не захотели производить дроны вместо автомобилей

Рабочие Renault не захотели производить дроны вместо автомобилей

Работники заводов Renault во Франции недовольны перепрофилированием. Они не хотят производить оружие вместо машин и находятся под угрозой увольнения.

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