Моргенштерн и Милохин хотят на Родину, долги Чичваркина и судьба российских комиков в США

Вот ублюдки! Их сегодняшнее положение - очевидное доказательство отсутсвие какого-либо таланта. Вся их известность была результатом падения нравов на российском телевидении и радио и спросом среди таких же уебков, как они сами. Но более умные уебки, такие как Харламов, Батруднинов и Ко вовремя поняли, что они из себя представляют и где могут быть востребованы, а самые тупые уехали и теперь сосут….

Борис Леонтьев

«Я больше не буду пытаться работать на Америку ». Детишки, где ваша логика? Вы в России не хило жили как раз потому, что работали на Америку и она вам платила за это. Теперь вы плачете и проситесь назад. Зачем? Ведь логично, что раз вы обещаете не работать на Америку, то она вам и платить больше не будет. А значит и прежней жизни не будет. Ну либо вы врёте что не будете больше русофобствовать. Т.е. вернувшись в Россию, учитывая те «таланты», которые у вас есть, вы здесь будете жить так же хреново, как сейчас вы живёте в Америке. Вы господа ещё не поняли, что все плохое в жизни, что только можно сделать для себя, вы уже сделали. И теперь вам придётся с этим прожить всю жизнь. Но... НЕ В РОССИИ.