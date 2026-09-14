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Татар-информ

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Юрист Хаминский: Долина может лишиться жилья, если Райхельсона признают виновным

Юрист Хаминский: Долина может лишиться жилья, если Райхельсона признают виновным

Певица Лариса Долина может лишиться нового жилья, если бизнесмена Игоря Райхельсона, в чью бывшую квартиру въехала артистка, признают виновным в мошенничестве.

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